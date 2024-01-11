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Tekirdağ'da Soğuk Hava Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Soğuk Hava Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tekirdağ'da 2 gündür etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte ekipler gizli buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı. Süs havuzları ve çeşmeler soğuktan buz tutarken, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Ara sokaklarda buzlanma olduğu için araçlar güçlükle ilerledi. Kent sakinleri, havanın çok soğuduğunu ve birkaç gün soğuk havanın devam edeceğini belirtti.

Tekirdağ\'da Soğuk Hava Hayatı Olumsuz Etkiledi
11.01.2024 - 10:04,
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Tekirdağ'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte ekipler gizli buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

İlde bazı süs havuzları ve çeşmeler soğuktan buz tuttu.

Binaların çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu şehirde, araçlar buzlanmanın olduğu ara sokaklarda güçlükle ilerledi.

Kent sakinlerinden Kazım Cingü, AA muhabirine, kar yağışının ardından havanın çok soğuduğunu söyledi.

Geceki buzlanmadan sonra ara sokakların yayalar ve sürücüler için tehlikeli olduğunu belirten Cingü, birkaç gün soğuk havanın devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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