Tekirdağ'da Sosyal Medya Dolandırıcılarına Operasyon

Tekirdağ'da, sosyal medyadan dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde G.Ö'nün sosyal medyadan almak istediği maket döküm araçla ilgili 583 bin 422 lira dolandırılması üzerine çalışma başlatıldı.

Olayın aydınlatılmasına yönelik Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşık 2 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu 9 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

Şüphelilerin hesap hareketlerinde 2 milyar 677 milyon 702 bin işlem hacmi tespit edildi.

Adana, Mersin, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa'da adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. 1 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.