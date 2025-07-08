Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker hakkında sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.C'nin (22) sosyal medya üzerinden şehit askerlere hakaret ettiğini belirledi.
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli O.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da sosyal medyadan şehitlere hakaret eden zanlı tutuklandı - Son Dakika
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