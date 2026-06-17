Tekirdağ'da Su Kaynaklarında Artış - Son Dakika
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Tekirdağ'da Su Kaynaklarında Artış

Tekirdağ\'da Su Kaynaklarında Artış
17.06.2026 16:28
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Başkan Yüceer, baraj doluluk oranlarının arttığını ancak su tasarrufunun öneminin sürdüğünü vurguladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kentte barajlardaki doluluk oranlarının geçen yıla göre arttığını ancak su tasarrufunun ve yeni kaynak oluşturma çalışmalarının önemini koruduğunu söyledi.

Yüceer, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl küresel iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle ciddi kuraklık yaşandığını belirtti.

Geçen yıl barajlardaki doluluk oranının yüzde 1'in altına kadar düştüğünü ifade eden Yüceer, Türkmenli Göleti'nin de kuraklık nedeniyle kullanılamadığını dile getirdi.

Bu yıl kentte yağışların etkisiyle su seviyelerinde artış yaşandığını aktaran Yüceer, "Bugün Naip Barajı'mızın doluluk oranı yüzde 21 seviyelerinde. Türkmenli Göleti'nin doluluk oranı da yaklaşık yüzde 14 seviyelerinde. Bu bizler için rahatlatıcı ancak tek başına yeterli değil." dedi.

Suya ve altyapıya yapılan yatırımların geleceğe yapılan en önemli yatırımlar olduğunu vurgulayan Yüceer, göreve geldikleri günden bu yana bu anlayışla hareket ettiklerini aktardı.

Yüceer, altyapıdan arıtma tesislerine, içme suyu hatlarının yenilenmesinden kayıp kaçakla mücadeleye ve yeni su kaynaklarının oluşturulmasına kadar birçok alanda çalışma yürüttüklerini dile getirerek, "Vatandaşlara kesintisiz, sürdürülebilir ve sağlıklı su hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Tekirdağ'ın en önemli sorunlarından birinin susuzluk, su kaynaklarının tükenmesi ve suyun aşırı tüketimi. Bu kapsamda yeni kaynaklar oluşturulmasına yönelik projeler geliştiriyoruz." diye konuştu.

Yaz aylarında sahil bölgelerinde nüfusun önemli ölçüde arttığına dikkati çeken Yüceer, özellikle Kumbağ ve Marmaraereğlisi'nde deniz suyu arıtma projeleri hazırladıklarını kaydetti.

Kumbağ'da günlük 2 bin metreküp, Marmaraereğlisi'nde ise günlük 10 bin metreküp kapasiteli deniz suyu arıtma tesisleri planladıklarını aktaran Yüceer, projelerin onaylanması için ilgili bakanlıklara başvuruda bulunduklarını aktardı.

Basın toplantısının ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü bünyesine kazandırılan yeni araçlar tanıtıldı.

Toplantıya, TESKİ Genel Müdürü Onur Özgül ve kurum yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Su Kaynaklarında Artış - Son Dakika

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