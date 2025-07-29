Tekirdağ'da Su Kesintileri Vatandaşları Mağdur Ediyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da Su Kesintileri Vatandaşları Mağdur Ediyor

29.07.2025 17:22
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Tekirdağ'da bir aydır süren su kesintileri nedeniyle vatandaşlar kalıcı çözüm bekliyor.

Tekirdağ'da vatandaşlar bazı mahallelerde yaklaşık 1 aydır yaşanan su kesintilerine kalıcı çözüm üretilmesini bekliyor.

İl genelinde devam eden su kesintileri, vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Suyun akmaması nedeniyle kişisel bakım ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşlar, mahalle çeşmelerinden bidonlara doldurdukları suyu ev ve iş yerlerine taşıyor.

Çiftlikönü Mahallesi'nden Atatürk Mahallesi'ndeki çeşmeye gelerek evine bidonla su taşıyan vatandaşlardan Özlem Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallelerde su kesintilerinin yaşandığını söyledi.

Susuzlukla mücadele ettiklerini belirten Demirtaş, "Bizler çocuktan gencine ve yaşlısına 2025 yılında susuzlukla sınanıyoruz. İnsanoğlunun en temel hakkı olan su, elimizden alınmış bulunmakta." dedi.

Demirtaş, sürekli yaşadıkları su kesintilerinden dolayı mağdur olduklarını dile getirdi.

Yetkililerin açıklamalarını artık inandırıcı bulmadığını ifade eden Demirtaş, "Aracı olan aracıyla geliyor. Aracı olmayan yürüyerek geliyor. Bu kadar insana yazık, günah gerçekten. Kimsenin bu insanlara bunu yaşatmaya hakkı yok. Kesintiler için ya 'arızaya bağlı' ya da 'su seviyesi kaynaklı' gibi bahaneler öne sürülüyor. Halk olarak bunların hiçbirine inanmıyoruz açıkçası." diye konuştu.

Demirtaş, su kesintilerine kalıcı çözüm bulunmasını istediklerini vurguladı.

Yetkililerin, vatandaşların sorunlarına çözüm bulmakla yükümlü olduğunu ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bir an önce yetkililerin çözüm bulmasını istiyoruz. Su faturalarında çevre vergisi ve bunun gibi kabartılmış faturalar ödüyoruz ama hiç denmiyor ki 'bir ay suyun akmadı düşük gelsin'. Normal akıyormuş gibi şişirilmiş faturalar ödüyoruz. Bu halka yazık, günahtır. Yetkililerimizin kendi evlerinde su kesintisi yaşanıyor mu? Hiç zannetmiyorum."

Su kesintilerine ilişkin Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresinden (TESKİ) yapılan açıklamada, Aşağısevindikli Ana İletim Hattı'nda meydana gelen arızanın onarıldığı belirtildi.

Çalışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, "Süleymanpaşa ilçemize günlük 38 bin metreküp su sağlayan Aşağısevindikli Ana İletim Hattı'nda meydana gelen arıza, ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda bugün 02.00 itibarıyla giderilmiştir. Ardından sisteme kademeli olarak su verilmeye başlanmıştır. Depo seviyelerinin yükselmesine paralel olarak ilçemizde su dağıtımı da aşamalı şekilde sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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