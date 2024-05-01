Tekirdağ\'da Süt Ürünleri Dağıtım Aracından Peynir Çalan 2 Zanlı Tutuklandı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde süt ürünleri dağıtım aracından peynir çaldıkları iddiasıyla gözaltına alına 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ayaspaşa Mahallesi'nde bir süt firmasının dağıtım aracından çok miktarda kaşar peyniri çalınması ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilen şüpheliler D.V. ve O.D. çaldıkları malzemelerle yakalandı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada D.V'nin 25, O.D'nin 47 suç kaydı olduğu öğrenildi.