TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde takla atıp tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü A.K.,yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Marmaracık Mahallesi ışıklı kavşak yakınlarında meydana geldi. A.K., yönetimindeki 39 SU 458 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya savruldu. Kazada yaralanan A.K., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ,
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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