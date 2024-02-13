Tekirdağ\'da \'Tarım, Orman ve İnsan\' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Stat krizi giderek büyüyor! Ankaragücü-Galatasaray maçı nerede oynanacak?

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Eryaman Stadyumu'ndaki zemin sorunu nedeniyle maçın başka bir stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. TFF'nin çim denetleyicileri incelemelerde bulundu ve raporlarını sundu. Maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı yarın açıklanacak.