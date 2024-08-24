Tekirdağ'da Tartışmada Silahla Yaralanan Belediye Meclis Üyesi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'da Tartışmada Silahla Yaralanan Belediye Meclis Üyesi Yaşamını Yitirdi

Tekirdağ\'da Tartışmada Silahla Yaralanan Belediye Meclis Üyesi Yaşamını Yitirdi

Tekirdağ'da çıkan tartışmada R.K.'nin (16) silahından çıkan kurşunla yaralanan Süleymanpaşa ilçesi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler (31), tedavi gördüğü hastanede 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Ekiciler, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

24.08.2024 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKİRDAĞ'da çıkan tartışmada R.K.'nin (16) silahından çıkan kurşunla yaralanan Süleymanpaşa ilçesi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler (31), tedavi gördüğü hastanede 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Ekiciler, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, 18 Ağustos'ta saat 01.30 sıralarında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gazioğlu Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Süleymanpaşa Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, istasyonda aracına akaryakıt almak için durduğunda taksi ile 3 kişi geldi. Grupla, Ekiciler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada şüphelilerden R.K., üzerindeki tabancayı çıkarıp Mustafa Can Ekiciler'e ateş açtı. Yüzüne aldığı kurşunla ağır yaralanan Ekiciler, kanlar için yere yığıldı, 3 kişi ise geldikleri taksi ile kaçtı. Mustafa Can Ekiciler, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, tabancayı kullanan R.K. tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavisi süren Mustafa Can Ekiciler ise bugün yaşam savaşını kaybetti. Ekiciler için öğle vakti Gazioğlu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşari, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve sevenleri katıldı. Namazın ardından Mustafa Can Ekiciler'in cenazesi Gazioğlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Olay, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Tartışmada Silahla Yaralanan Belediye Meclis Üyesi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
20:57 Nevşehir’in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu
17:09 Erzincan’da katliam gibi kaza: 1’i bebek 4 ölü, 2 yaralı Erzincan'da katliam gibi kaza: 1'i bebek 4 ölü, 2 yaralı
16:43 Türkiye’nin yeni denizaltısı ’’Pirireis’’ göreve başladı Türkiye'nin yeni denizaltısı ''Pirireis'' göreve başladı
10:24 Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor
10:07 CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli’den geldi CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi
09:52 Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
09:49 Bakışları her şeyi özetliyor İsmail Kartal’ın son hali çok konuşulur Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
09:30 Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
09:13 Arda Güler’e gün doğdu Ancelotti oynatmaya mecbur Arda Güler'e gün doğdu! Ancelotti oynatmaya mecbur
09:12 Ekmek satışında yeni dönem A’dan Z’ye tüm bilgiler üzerinde yazacak Ekmek satışında yeni dönem! A'dan Z'ye tüm bilgiler üzerinde yazacak
08:16 İstanbul’da rekor kıran nem oranı İstanbul'da rekor kıran nem oranı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 01:01:56. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Tartışmada Silahla Yaralanan Belediye Meclis Üyesi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement