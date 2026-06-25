Tekirdağ'da Güvenli Ulaşım İçin Denetimler Sürüyor

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli, konforlu ve huzurlu ulaşım hizmeti alabilmesi amacıyla ticari araçlara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde, toplu taşıma ve ticari taşımacılık faaliyetleri kontrol ediliyor. Denetimlerde çalışma izin belgeleri, şoför tanıtım kartları, güzergah ve bölgesellik kuralları başta olmak üzere mevzuata uygunluk denetleniyor.

205 ARAÇ DENETLENDİ

Ekipler, hem yolcu güvenliğini artırmak hem de taşımacılık hizmetlerinde kalite standartlarının korunmasını sağlamak amacıyla sahadaki kontrollerini düzenli olarak sürdürüyor. Son kontroller kapsamında toplam 205 ticari araç kontrol edildi. Denetimlerde evrak eksikliği tespit edilen araçlar hakkında gerekli idari işlemler uygulanırken, eksiklikler tamamlanıncaya kadar araçlar trafikten men edildi.

DENETİMLER KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli, konforlu ve kaliteli ulaşım hizmeti alabilmesi amacıyla ticari araçlara yönelik denetimlerini ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde il genelinde kararlılıkla sürdürmeye devam edecek.