Tekirdağ'da Ticari Taksiler Denetlendi, Kural İhlallerine İdari İşlem Uygulandı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yolcu taşımacılığı yapan T plakalı ticari taksilere yönelik ortak denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere yönelik idari işlem uygulandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent içi ulaşım düzeninin sağlanması ve vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi amacıyla ortak bir çalışma yürüttü. T plakalı ticari taksilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada, araçların ve sürücülerin mevzuata uygunluğu incelendi.

Kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülen denetimlerde, sürücü belgeleri, araç ruhsatları ve zorunlu evraklar kontrol edilirken, araçların teknik yeterlilikleri de değerlendirildi. Özellikle T Plaka Yönetmeliği'ne uygunluk, şoför tanıtım kartı bulunup bulunmadığı ve araçların kayıtlı oldukları duraklarda faaliyet gösterip göstermedikleri denetimin ana başlıklarını oluşturdu.

Uygulama süresince toplam 35 araç ve sürücü kontrol edildi. Yapılan incelemelerde; sürücü belgesi eksikliği, evrak yetersizliği, şoför tanıtım kartı bulunmaması ve durak dışında faaliyet gösterilmesi gibi ihlaller tespit edildi. Bu kapsamda ilgili mevzuat gereğince idari para cezası uygulanırken, yönetmeliğe aykırı faaliyet gösteren ve haksız rekabete neden olan durumlarla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.