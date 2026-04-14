Tekirdağ'da Ticari Taksiler Denetlendi, Kural İhlallerine İdari İşlem Uygulandı

14.04.2026 14:30  Güncelleme: 15:49
(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yolcu taşımacılığı yapan T plakalı ticari taksilere yönelik ortak denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere yönelik idari işlem uygulandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent içi ulaşım düzeninin sağlanması ve vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi amacıyla ortak bir çalışma yürüttü. T plakalı ticari taksilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada, araçların ve sürücülerin mevzuata uygunluğu incelendi.

Kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülen denetimlerde, sürücü belgeleri, araç ruhsatları ve zorunlu evraklar kontrol edilirken, araçların teknik yeterlilikleri de değerlendirildi. Özellikle T Plaka Yönetmeliği'ne uygunluk, şoför tanıtım kartı bulunup bulunmadığı ve araçların kayıtlı oldukları duraklarda faaliyet gösterip göstermedikleri denetimin ana başlıklarını oluşturdu.

Uygulama süresince toplam 35 araç ve sürücü kontrol edildi. Yapılan incelemelerde; sürücü belgesi eksikliği, evrak yetersizliği, şoför tanıtım kartı bulunmaması ve durak dışında faaliyet gösterilmesi gibi ihlaller tespit edildi. Bu kapsamda ilgili mevzuat gereğince idari para cezası uygulanırken, yönetmeliğe aykırı faaliyet gösteren ve haksız rekabete neden olan durumlarla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Pezeşkiyan’dan Trump’ın tehdit ettiği Papa’ya destek Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehdit ettiği Papa'ya destek
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt
Aydın Aydın’dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi Aydın Aydın'dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi
Çin’de 20 milyon TL’lik lüks otomobili gömdüler Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler

15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
15:06
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
14:23
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
11:09
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
