Tekirdağ'da Toplu Taşıma Araçlarında Klima Denetimi

Tekirdağ'da toplu taşıma araçlarında klima kullanımına yönelik denetim yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bunaltıcı sıcakların toplu taşıma araçlarında klima kullanımını kaçınılmaz hale getirdiği belirtildi.

Zabıta ekiplerinin vatandaşların sağlıklı ve konforlu bir şekilde seyahat etmesi için şehir içindeki toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 250 araçta denetim gerçekleştirildiği ve 23 araca cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğine işaret edildi.