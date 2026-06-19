Tekirdağ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Tekirdağ\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
19.06.2026 22:34
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Saray'da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, ulaşım tek şeritten sağlandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah S. idaresindeki ticari araç ile Ali Ç. yönetimindeki otomobil, Kavacık mevkisinde çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüleri ile otomobilde bulunan Merve Ç. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Saray Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Araçların kaldırılması ve yol temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA

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