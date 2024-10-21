Tekirdağ\'da Trafik Kazası: 4 Ölü

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde önünde giden iş makinesine çarpan otomobilde hayatlarını kaybeden Cenker Varnalı, Kadir Güler, Emre Ağır ve Serhat Tünüs'ün cenazeleri Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alındı. Ölenlerden otomobil sürücüsü Cenker Varnalı ile Emre Ağır için, Ergene ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Yeşiltepe Cami'sinde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza, Varnalı ve Ağır'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Varnalı ile Ağır, Yeşiltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kadir Güler'in cenazesi ise Ergene'nin Ulaş Mahallesi'nde, Serhat Tünüs ise Malkara ilçesinde toprağa verildi.

Deniz Yalnız'ın cenazesi yarın Ergene ilçesinde toprağa verilecek. Yalnız'ın yurt dışında yaşayan yakınları olduğu, cenazenin yarına bırakıldığı öğrenildi. İş makinesi sürücüsü Ö.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera Mehmet YİRUNTEKİRDAĞ,