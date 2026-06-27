Tekirdağ\'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Öldü

TEKİRDAĞ'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Erol Korkmaz (50) öldü. Kazada otomobildeki 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Tekirdağ- Malkara kara yolunun Yukarıkılıçlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ö.G.'nin kullandığı 6 KEG 22 plakalı otomobil, kavşaktan yola çıkan Erol Korkmaz yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Korkmaz hayatını kaybetti, otomobilde bulunan C.G. ile A.Ö., hafif yaralandı. Yaralılar, gelen sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Korkmaz'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü. Polis, otomobil sürücüsü Ö.G.'yi tedavisinin ardından gözaltına aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.