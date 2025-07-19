Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Çevre yolunda H.S.Ş. idaresindeki 59 ADY 726 plakalı otomobil aynı istikamette ilerleyen F.B. yönetimindeki 34 DJD 365 plakalı kamyona çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Otomobil sürücüsü H.S.Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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