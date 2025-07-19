Tekirdağ\'da Trajik Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde kamyona arkadan çarparak bariyerlere savrulan otomobilin sürücüsü Hamdi Serdar Şahin (21), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.15 sıralarında ilçenin çevre yolu Çorlu istikameti üzerinde meydana geldi. Ergene'den Çorlu'ya gitmekte olan Hamdi Serdar Şahin yönetimindeki 59 ADY 726 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Fikret B. yönetimindeki 34 DJD 365 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil, metrelerce savrularak bariyere çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Hamdi Serdar Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Şahin'in cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kamyon şoförü Fikret B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.