TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde tül fabrikasının iplik bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Ergene ilçesi Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tül fabrikasında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle alevler tesisin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında fabrikanın iplik bölümünde zarar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Tül Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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