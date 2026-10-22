Tekirdağ'da üç ayrı uyuşturucu olayında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da üç ayrı uyuşturucu olayında 3 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Aydoğdu ve Değirmenaltı mahallelerinde üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen iki şüpheli gözaltına alındı. Çorlu'da bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunurken, sürücü de gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

???????Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Değirmenaltı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir otomobilde arama yaptı.

Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Süleymanpaşa3. SayfaTekirdağGözaltıGüncelÇorluSon Dakika

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