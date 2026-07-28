Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Uçmakdere ile Şarköy arasındaki yolu yeniliyor - Son Dakika
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Uçmakdere ile Şarköy arasındaki yolu yeniliyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Uçmakdere ile Şarköy arasındaki yolu yeniliyor
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Uçmakdere ile Şarköy arasındaki 33 kilometrelik yolu etaplar halinde yeniliyor. Gaziköy-Hoşköy arasındaki 4 kilometrelik bölümde çalışmalar sürerken, yaklaşık bir ay içinde asfalt serimine başlanması planlanıyor.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Uçmakdere ile Şarköy arasındaki 33 kilometrelik yolu etaplar halinde yeniliyor. Uçmakdere-Gaziköy etabının tamamlanmasının ardından Gaziköy- Hoşköy arasındaki 4 kilometrelik bölümde çalışmalar sürerken, ilk etapta asfalt serimine yaklaşık bir ay içinde başlanması planlanıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Uçmakdere'den Şarköy'e uzanan 33 kilometrelik yolu etap etap yenileyerek bölgeyi daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım altyapısına kavuşturuyor. Güzergahta daha önce Uçmakdere-Gaziköy etabını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Gaziköy-Hoşköy arasındaki 4 kilometrelik bölümde çalışmalarını sürdürüyor.

BİR AY İÇERİSİNDE ASFALT SERİMİNE BAŞLANMASI PLANLANIYOR

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yol genişletme ve ön hazırlık çalışmalarının ilk 1 kilometrelik etabı tamamlandı. Altyapının güçlendirilmesi amacıyla bu bölümde bin 800 ton taş dolgu kullanıldı. Yaklaşık bir ay içerisinde bu etapta çalışmaların tamamlanmasının ardından asfalt serimine başlanması planlanıyor.

Çalışmaların etap etap ilerlemesiyle birlikte Uçmakdere'den Şarköy'e uzanan 33 kilometrelik güzergahın tamamının yenilenmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte yol, hem bölge sakinleri hem de ziyaretçiler için daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım imkânı sunacak.

"DAHA GÜÇLÜ BİR ULAŞIM AĞI İÇİN DURMADAN ÇALIŞIYORUZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Uçmakdere-Gaziköy yolumuzu tamamladık. Şimdi ise Gaziköy-Hoşköy arasındaki 4 kilometrelik güzergahta çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, Uçmakdere'den Şarköy'e uzanan 33 kilometrelik güzergâhın tamamını güvenli, konforlu ve modern bir yapıya kavuşturmak. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak daha güçlü bir ulaşım ağı için durmadan çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Uçmakdere ile Şarköy arasındaki yolu yeniliyor - Son Dakika

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