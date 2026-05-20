Tekirdağ\'da yöresel mantı ikramı

Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencilerine yöresel mantı ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ile NKÜ Şarköy Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Furkan Burak Ünal öğrencilere mantı dağıttı.

Karaküçük, AA muhabirine, Türk mutfağının sofrada insanları bir araya getiren güçlü bir kültürel miras olduğunu söyledi.

Türk Mutfağı Haftası'nın bu yıl "Bir Sofrada Miras" temasıyla kutlandığını belirten Karaküçük, keşkek, baklava, mantı ve dolma gibi yemeklerin hem kültürel zenginliği hem de mutfak ustalığını yansıttığını ifade etti.

Üniversite öğrencilerine yöresel mantı ikram ettiklerini aktaran Karaküçük, etkinliklerle Türk mutfağının tanıtımına katkı sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Furkan Burak Ünal da 50 öğrencinin katkısıyla hazırlanan mantıların etkinlik kapsamında öğrencilere dağıtıldığını anlattı.

Türk mantısının önemli bir lezzet olduğunu dile getiren Ünal, bu kültürel değeri tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Öğrencilerden Nur Muhammed ise Türk yemeklerini çok beğendiğini belirterek mantının oldukça lezzetli olduğunu ifade etti.