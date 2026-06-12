Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında vatandaşlara yönelik uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen festivalde farkındalık faaliyetleri yürüttü.
Festival alanında kurulan stantta vatandaşlara uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve narkotik suçlarla ilgili bilgiler verildi.
Ekipler, konser öncesinde sahneden yaptıkları bilgilendirmelerde de madde bağımlılığının önlenmesinin önemine dikkat çekti.
Çalışmalar kapsamında vatandaşlara Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS), "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ve "UYUMA" mobil uygulaması hakkında bilgi verilerek broşür dağıtıldı.
Ekiplerin bilgilendirme çalışmaları festival boyunca devam edecek.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Uyuşturucu ile Mücadele Bilgilendirmesi - Son Dakika
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