Tekirdağ\'da Uyuşturucu ile Mücadele Bilgilendirmesi

Songül Güven:

festivalde bu tür bilgilendirme çalışmaları yapılması tabii ki olumlu bir gelişme ancak asıl sorun halk bilgi eksikliğinden ziyade eğitim sistemimizde uyuşturucu konusunun yeterince işlenmemesi olduğunu düşünüyorum okullardaki rehber öğretmenler ve biyoloji derslerinde bu konular daha derinlemesine anlatılmalı böylelikle gençler küçük yaşlardan itibaren bu tehlikeler hakkında gerçek boyutuyla bilgilendirilmiş olur festivallerdeki bilgilendirmelerden ziyade eğitim kurumlarında kalıcı bilginin verilmesi çok daha önemlidir