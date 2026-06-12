Tekirdağ'da Uyuşturucu ile Mücadele Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu ile Mücadele Bilgilendirmesi

Tekirdağ\'da Uyuşturucu ile Mücadele Bilgilendirmesi
12.06.2026 09:39
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Tekirdağ Kiraz Festivali'nde emniyet, uyuşturucu hakkında bilgilendirme çalışmaları yürüttü.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında vatandaşlara yönelik uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen festivalde farkındalık faaliyetleri yürüttü.

Festival alanında kurulan stantta vatandaşlara uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve narkotik suçlarla ilgili bilgiler verildi.

Ekipler, konser öncesinde sahneden yaptıkları bilgilendirmelerde de madde bağımlılığının önlenmesinin önemine dikkat çekti.

Çalışmalar kapsamında vatandaşlara Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS), "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ve "UYUMA" mobil uygulaması hakkında bilgi verilerek broşür dağıtıldı.

Ekiplerin bilgilendirme çalışmaları festival boyunca devam edecek.

Kaynak: AA

Narkotik, Tekirdağ, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Uyuşturucu ile Mücadele Bilgilendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Songül Güven Songül Güven:
    festivalde bu tür bilgilendirme çalışmaları yapılması tabii ki olumlu bir gelişme ancak asıl sorun halk bilgi eksikliğinden ziyade eğitim sistemimizde uyuşturucu konusunun yeterince işlenmemesi olduğunu düşünüyorum okullardaki rehber öğretmenler ve biyoloji derslerinde bu konular daha derinlemesine anlatılmalı böylelikle gençler küçük yaşlardan itibaren bu tehlikeler hakkında gerçek boyutuyla bilgilendirilmiş olur festivallerdeki bilgilendirmelerden ziyade eğitim kurumlarında kalıcı bilginin verilmesi çok daha önemlidir 0 0 Yanıtla
  • Seçil Benzer Seçil Benzer:
    iyi bir girişim ama bu çalışmalar ne kadar etkili oluyo merak ettim çünkü aynı şeyleri her sene tekrarlıyo gibiyiz yine de umudumuz varsa devam etsin 0 0 Yanıtla
  • Emre Sönmezateş Emre Sönmezateş:
    kiraz festivali de uyuşturucu bilgilendirmesi yapsınlar başka yerde yapsınlar 0 0 Yanıtla
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