Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 10 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 220 gram sentetik uyuşturucu ve 30 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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