Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

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Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığınca yapılan "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" kapsamında aranan 12 şüpheli yakalandı.

İl genelinde eş zamanlı olarak 170 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 28 metruk bina, 52 park, 136 sokak ve 895 araç kontrol edildi.

Uygulamada 3 bin 502 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bazı adreslerde yapılan kontrollerde, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.