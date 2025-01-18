Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde 5 şüpheli uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alındı.

18.01.2025 15:51
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Tekirdağ'da, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında 15 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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