Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu

Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlıdan 5'i tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

01.02.2025 13:18
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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 5 bin 502 sentetik ecza hap, 113 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram kokain, 18 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 325 lira ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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