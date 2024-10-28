Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 3 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 69 gram sentetik uyuşturucu, 14 gram esrar, 2 hassas terazi, 11 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 281 Lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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