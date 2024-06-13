Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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TEKİRDAĞ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğunu belirlediği Çorlu, Ergene ve Marmaraereğlisi ilçesindeki adreslerde arama yaptı. Narkotik köpek Limit'in de katıldığı aramalarda 560 gram skunk, tabanca mermileri ve uyuşturucu yetiştirmek için kuruluna düzenekler ele geçirildi.Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan A.Z., G.G., S.Z., C.S.Z. ve M.S., gözaltına alındı.