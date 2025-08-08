Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

08.08.2025 09:22
Tekirdağ'da yapılan denetimlerde 6 şüpheli uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

24 saat son dakika haber yayını
