Tekirdağ'da 6 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan 6 kişinin üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 6 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?