Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Şarköy, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslerde 7 şüpheli yakalandı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda 85 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve pala ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
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