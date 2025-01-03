Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

03.01.2025 09:16
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Şarköy, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslerde 7 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda 85 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve pala ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika

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