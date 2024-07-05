Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Zafer Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada, 25 gram esrar ele geçirdi.
Evde bulunan B.K. gözaltına alındı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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