Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ\'da uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 zanlıdan 19'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda 10 kilo 978 gram sentetik uyuşturucu, 14 bin 466 hap ve 201 bin 615 lira ele geçirildi.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 zanlıdan 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 24 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 10 kilo 978 gram sentetik uyuşturucu, 14 bin 466 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 201 bin 615 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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