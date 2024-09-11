Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Süleymanpaşa, Kapaklı ve Şarköy ilçelerinde belirlenen adreslerde 6 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 600 gram esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek ve cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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