Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Kapaklı, Ergene ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 160 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 500 lira ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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