Tekirdağ\'da uyuşturucu tatbikatı!

TEKİRDAĞ'da polis, senaryo gereği uyuşturucu sevkiyatı yapılan 2 gemiye yönelik tatbikat gerçekleştirdi. Gemilere havadan, karadan ve denizden eş zamanlı operasyon düzenlendi; 2 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da Özel Harekat Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin katılımıyla özel bir limanda senaryo gereği uyuşturucu sevkiyatı yapılan 2 gemide tatbikat gerçekleştirildi. Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, kurum müdürleri ve vatandaşların takip ettiği tatbikat gerçeği aratmadı. Tatbikatta, Özel Harekat SAOB Timi, NARKOTİM ekipleri, kurbağa ve gemi adamları, polis helikopteri ile AFAD'a bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer timi görev aldı. Gemilere havadan, karadan ve denizden eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gemiler kontrol altına alınırken, 2 şüpheli yakalandı.