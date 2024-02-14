Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı. Aramalarda, 200 uyuşturucu hap, 360 gram bonzai, 85 gram kubar, 30 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

14.02.2024 09:39  Güncelleme: 09:41
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, 200 uyuşturucu hap, 360 gram bonzai, 85 gram kubar, 30 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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