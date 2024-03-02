Tekirdağ\'da uyuşturucu ticareti yapan 9 şüpheli gözaltına alındı

Çevre Bakanı Özhaseki: Şu anda 307 bin konut inşaatı devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Niğde'de yaptığı açıklamada, depremlerden etkilenen bölgelerde 307 bin konutun inşaatının devam ettiğini belirtti. Özhaseki, ayrıca yerinde dönüşümle ilgili 256 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu ve destek verdiklerini ifade etti.