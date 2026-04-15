Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

15.04.2026 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da yapılan operasyonda 277 şüpheliden 13'ü tutuklandı, birçok kaçak malzeme ele geçirildi.

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığınca geçen ay düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 277 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda, 19 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız av tüfeği, 427 tabanca fişeği, 830 av tüfeği fişeği, 422 gram esrar, 596 gram sentetik uyuşturucu, 8 bin 722 sentetik ecza hap, 2 hassas terazi, 132 senet, 56 bin 393 muhtelif sahte ürün, 12 tarihi obje, 94 tarihi sikke, 586 litre sahte içki, 3 damıtma düzeneği, 345 bin makaron ve 1500 kilogram tütün ele geçirildi.

Operasyonlarda 277 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi Suudi Arabistan’dan ABD’ye abluka baskısı Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi! Suudi Arabistan'dan ABD'ye abluka baskısı
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Evin kapısına 24 el ateş etti, eski kayınpederini öldürdü Evin kapısına 24 el ateş etti, eski kayınpederini öldürdü
Mehmet Hüsrev, Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı Mehmet Hüsrev, Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku talimatı Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku talimatı
Meloni: İsrail ile savunma anlaşmalarının otomatik yenilenmesini askıya aldık Meloni: İsrail ile savunma anlaşmalarının otomatik yenilenmesini askıya aldık

09:10
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi
08:40
Siyaset kulisleri alev alev 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye katılıyor
Siyaset kulisleri alev alev! 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor
08:25
Günlük 12 ton üretim yapan Türk gıda devi resmen iflas etti
Günlük 12 ton üretim yapan Türk gıda devi resmen iflas etti
08:12
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız
08:10
Savaşta bir ilk İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu kullandı
Savaşta bir ilk! İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu kullandı
02:56
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı Çok sayıda ölü var
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı! Çok sayıda ölü var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 10:05:54. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.