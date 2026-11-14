Tekirdağ'da Vali Soytürk, Süleymanpaşa İlkokulu öğrencilerinin bilim projelerini dinledi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Vali Soytürk, Süleymanpaşa İlkokulu öğrencilerinin bilim projelerini dinledi

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Tekirdağ\'da Vali Soytürk, Süleymanpaşa İlkokulu öğrencilerinin bilim projelerini dinledi
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Tekirdağ'daki Süleymanpaşa İlkokulu öğrencileri, Bilim Şenliği'nde hazırladıkları güneş enerjisi ve geri dönüşüm projelerini Vali Recep Soytürk'e tanıttı. Soytürk, makam ziyaretinde projeleri anlatan öğrencileri tebrik etti.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlkokulu öğrencileri, geliştirdikleri bilimsel ve teknolojik projeleri Vali Recep Soytürk'e tanıttı.

Okulda düzenlenen Bilim Şenliği'nde öğrenciler tarafından güneş enerjisi, geri dönüşüm ve teknolojiden oyuna farklı konularda hazırlanan projeler sergilendi.

Bilim ve teknoloji alanında öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve kodlama kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen çalışmalar kapsamında öğrenciler, okul müdürü ve öğretmenleriyle Vali Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette öğrenciler, geliştirdikleri projeler, ortaya çıkardıkları ürünler ve çalışma süreçleri hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

Öğrencileri tebrik eden Soytürk, küçük yaşta bilim ve teknolojiyle tanışarak başarılı projeler geliştirmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette ayrıca okulda yürütülen "Türk Büyükleri" projesi kapsamında öğrenciler, Tomris Hatun, Osman Gazi, Şerife Bacı ve Seyit Onbaşı gibi tarihi şahsiyetlerin kıyafetlerini giyerek temsil ettikleri kişiler hakkında bilgi verdi.

Ziyarete Okul Müdürü Abdurrahman Metinoğlu, Bilim ve Teknoloji Kulübü Koordinatör Öğretmeni Hasan Seyran ile öğretmenler Semra Gürtunca, Türkan Bölükbaşı ve Ezel Takar da katıldı.

Kaynak: AA
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