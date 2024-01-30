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Tekirdağ'da Vatandaşlar Türk Kızılay Kampanyasına Destek Verdi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Vatandaşlar Türk Kızılay Kampanyasına Destek Verdi

Tekirdağ'da vatandaşlar, Türk Kızılay'ın düzenlediği kan bağışı kampanyasına destek vermek için kan bağışında bulundu. Kampanya kapsamında Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kızılay kan bağışı noktasını ziyaret ederek bilgi aldı ve vatandaşlarla sohbet etti. Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen, kampanyanın amacının kan stoklarını yüksek tutmak ve gönüllü bağış sayısını artırmak olduğunu belirtti. Kampanya ilerleyen dönemlerde diğer ilçelerde de devam edecek.

Tekirdağ\'da Vatandaşlar Türk Kızılay Kampanyasına Destek Verdi
30.01.2024 - 12:17,  Güncelleme: 12:20
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Tekirdağ'da vatandaşlar, Türk Kızılay'ın "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek için kan bağışında bulundu.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, kan bağışı kampanyası kapsamında valilik önünde bulunan Kızılay kan bağışı noktasını ziyaret etti.

Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen'den bilgi alan Soytürk, kan bağışı yapan vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Çizen, kan stoklarını yüksek seviyede tutmak için kampanya düzenlediklerini söyledi.

Kan bağışının sürekli bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Çizen, bu tür kampanyalarla gönüllü bağış sayısını daha yüksek tutmak istediklerini dile getirdi.

Kan bağışı kampanyası belli aralıklarla diğer ilçelerde de devam edecek.

Kaynak: AA
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