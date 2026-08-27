Tekirdağ'da Yaban Hayatı Fotokapanla Belgelendi
Ganos Dağı'ndaki fotokapanla karaca, yaban domuzu, tilki ve diğer hayvanlar görüntülendi.
Tekirdağ'da ormanlık alana kurulan fotokapanla, karaca, yaban domuzu, tilki, çakal, puhu kuşu ve yaban tavşanları görüntülendi.
Hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla Ganos Dağı'nda ormanlık alana fotokapan kuruldu.
Görüntülere, karaca, yaban domuzu, tilki, çakal, puhu kuşu ve yaban tavşanları yansıdı.
Kaynak: AA
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