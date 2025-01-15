Tekirdağ'da Yağışlar Nedeniyle Yol Çöktü, Otomobil Çukura Saplandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Yağışlar Nedeniyle Yol Çöktü, Otomobil Çukura Saplandı

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Tekirdağ Çorlu'da etkili olan yağışlar sonucu bir yolun çökmesiyle bir otomobil çukura saplandı. Sürücü ve çevredeki vatandaşların çabalarına rağmen araç çıkartılamadı. Belediyenin geldiği kepçe ile otomobil 2 saat sonra kurtarıldı.

15.01.2025 11:57  Güncelleme: 12:03
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Tekirdağ'da yol çöktü, otomobil çukura saplandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yağışlı hava ve ıslak zeminde yolda meydana gelen çukura saplanan otomobili, belediye kepçesi kurtardı.

Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak'ta seyreden Görkem Bakiş idaresindeki 59 AHL 084 plakalı otomobil, yağmur yağışı esnasında suyla kaplı yoldan geçerken çukura saplandı. Sürücü Görkem Bakiş, aracını düştüğü çukurdan bir türlü çıkarmakta başarılı olamayınca bu kez vatandaşlar yardıma koştu.

Vatandaşların el birliği de fayda etmedi

Yaklaşık 7 kişiden oluşan bir grup vatandaş, yoğun çaba sarf etse de arabayı saplandığı yerden kurtaramadı. Sürücünün zor anlar yaşadığı olayda, otomobil yaklaşık 2 saat sonra belediye kepçesi yardımıyla saplandığı yerden çıkarıldı.

Sürücü Görkem Bakiş, "Arabamla hemen üst sokaktaki evime doğru giderken, su birikintisi dolayısıyla çukuru ne yazık ki fark edemedim. Aracımın sağ tekerleğini saplandığı yerden bir türlü kurtaramadık. Polisi ve belediyi arayıp yardım istedik. Belediye kepçesi geldi, aracımı düştüğü yerden çıkardı. Maddi hasarım var" dedi.

Tekirdağ\'da Yağışlar Nedeniyle Yol Çöktü, Otomobil Çukura Saplandı
Kaynak: İHA

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