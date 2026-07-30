Tekirdağ'da Yangın Riski, Ateş Yakma ve Balya Bağlama Yasaklandı

Tekirdağ Valiliği, artan yangın riskine karşı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında il genelinde balya bağlama ve açık alanda ateş yakılmasının yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, anız ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 31 Temmuz ile 1, 2 ve 3 Ağustos'ta saat 12.00 ile 20.00 arasında biçilmiş hububat alanlarında makineyle balya bağlanmasının yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında gerekli idari işlemlerin uygulanacağı ifade edildi.

Yüksek sıcaklık ve meteorolojik koşullar nedeniyle yangın riskinin arttığı belirtilen açıklamada, aynı tarih aralığında açık alanlarda her türlü ateş yakılmasının da yasaklandığı kaydedildi.

Ayrıca, açık alanlarda spiral, taşlama, kaynak ve benzeri yangına neden olabilecek tüm faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu bildirilen açıklamada, alınan tedbirlere titizlikle uyulması ve yangın riskine karşı duyarlı davranılması istendi.