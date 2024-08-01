Tekirdağ\'da Yangınlarda 19 Bin 676 Dekar Tarım Alanı Zarar Gördü

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Tekirdağ'da geçen ay çıkan yangınlarda 19 bin 676 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Temmuzda kentte hasat sırasında biçerdöverlerden, elektrik hatlarında meydana gelen arızalardan, yol kenarlarına izmarit ve cam şişe atılmasından da kaynaklanan çok sayıda yangın çıktı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, anız, araç, ev, fabrika yangını başta olmak üzere 911 yangına müdahale etti.

Temmuzda çıkan yangınlarda, 19 bin 676 dekar tarım alanı zarar gördü.

Yangınlarda, 1850 dekar ekili buğday, 185 dekar ekili arpa, 130 dekar ekili kanola ve 37 dekar ayçiçeği ekili alanda da zarar meydana geldi.

Tarım ve Orman müdürlükleri yetkilileri, sezon boyunca üreticileri yangın konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.