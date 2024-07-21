Tekirdağ'da Yatırımlar Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'da Yatırımlar Toplantısı Düzenlendi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında Çerkezköy Yatırımları Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi, DSİ Çorlu Suyu Dere Islahı ve hızlı tren çalışmaları gibi konular ele alındı. Ayrıca ilçede devam eden çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya, İlçe Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, DSİ 113. Şube Müdürü Emre Karakaş katıldı.

21.07.2024 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında "Çerkezköy Yatırımları Toplantısı" düzenlendi.

Çerkezköy Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıda, Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi, DSİ Çorlu Suyu Dere Islahı ve hızlı tren çalışmaları gibi konular ele alındı.

Ayrıca ilçede devam eden çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, İlçe Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, DSİ 113. Şube Müdürü Emre Karakaş katıldı.

Yüceer'den TESKİ Atık Su Terfi Merkezi'ne ziyaret

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, TESKİ Atık Su Terfi Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkezi gezen Yüceer, personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüceer, Marmara Denizi'nde evsel atık sulardan kaynaklanan kirliliğin önüne geçmek için çalıştıklarını belirtti.

Atık suların tesislerde arındırılarak doğaya ve çevreye zararsız hale getirildiğini aktaran Yüceer, "İlimiz genelinde toplam 19 atık su arıtma tesisi, 10 içme suyu arıtma tesisi ve 72 terfi merkezi ile evsel atık suları ve içme sularını arıtıyoruz. Tesislerimizi 24 saat gözetim altında tutarak, insan ve çevre sağlığını koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Baroda tören düzenlendi

Tekirdağ'da ruhsatnamesini almaya hak kazanan avukatlar için tören düzenlendi.

Tekirdağ Barosundan yapılan açıklamaya göre stajını tamamlayan Salih Serkan Çetin, İlhan Öztürk, Rıdvan Eroğlu ve Eylül Ecem Güven'e ruhsatnameleri düzenlenen törenle verildi.

Baro Başkanı Egemen Gürcün, avukatlara meslek hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: AA

Candan Yüceer, Recep Soytürk, Emre Karakaş, Nazmi Günlü, Vahap Akay, Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Yatırımlar Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 AK Partili Türkeş’ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil AK Partili Türkeş'ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil
14:28 İstanbul’daki Aydos Ormanı’nda yangın çıktı Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor
12:48 Şehirden kaçmaları yetmedi Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler Şehirden kaçmaları yetmedi! Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler
12:38 Gabar Dağı’nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi Enkaz altındaki 3 işçiden 2’si kurtarıldı Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altındaki 3 işçiden 2'si kurtarıldı
12:13 Emeklilik sistemi değişiyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
14:16 Kimsenin bundan haberi yoktu Alex’ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı Kimsenin bundan haberi yoktu! Alex'ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı
13:34 Uçak bileti bile hazırdı Galatasaray’ın Doue transferinde pürüz çıktı Uçak bileti bile hazırdı! Galatasaray'ın Doue transferinde pürüz çıktı
12:35 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu Çocuğun cesedi bulundu 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu! Çocuğun cesedi bulundu
12:22 Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz Sacha Boey’den Galatasaray sorusuna olay yanıt Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz! Sacha Boey'den Galatasaray sorusuna olay yanıt
12:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye’yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur
11:48 Bayılan simitçi, sağlıkçının ağzından çıkan sözü duyunca intihar için çatıya koştu Bayılan simitçi, sağlıkçının ağzından çıkan sözü duyunca intihar için çatıya koştu
11:45 Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
11:30 Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak
11:25 Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1’i ağır 5 yaralı Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 15:16:59. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Yatırımlar Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement