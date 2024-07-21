Tekirdağ'da Yatırımlar Toplantısı Düzenlendi

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında "Çerkezköy Yatırımları Toplantısı" düzenlendi.

Çerkezköy Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıda, Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi, DSİ Çorlu Suyu Dere Islahı ve hızlı tren çalışmaları gibi konular ele alındı.

Ayrıca ilçede devam eden çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, İlçe Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, DSİ 113. Şube Müdürü Emre Karakaş katıldı.

Yüceer'den TESKİ Atık Su Terfi Merkezi'ne ziyaret

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, TESKİ Atık Su Terfi Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkezi gezen Yüceer, personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüceer, Marmara Denizi'nde evsel atık sulardan kaynaklanan kirliliğin önüne geçmek için çalıştıklarını belirtti.

Atık suların tesislerde arındırılarak doğaya ve çevreye zararsız hale getirildiğini aktaran Yüceer, "İlimiz genelinde toplam 19 atık su arıtma tesisi, 10 içme suyu arıtma tesisi ve 72 terfi merkezi ile evsel atık suları ve içme sularını arıtıyoruz. Tesislerimizi 24 saat gözetim altında tutarak, insan ve çevre sağlığını koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Baroda tören düzenlendi

Tekirdağ'da ruhsatnamesini almaya hak kazanan avukatlar için tören düzenlendi.

Tekirdağ Barosundan yapılan açıklamaya göre stajını tamamlayan Salih Serkan Çetin, İlhan Öztürk, Rıdvan Eroğlu ve Eylül Ecem Güven'e ruhsatnameleri düzenlenen törenle verildi.

Baro Başkanı Egemen Gürcün, avukatlara meslek hayatlarında başarılar diledi.