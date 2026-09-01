Tekirdağ'da Yeni Adli Yıl Törenle Başladı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Yücel: Adaletin gecikmeden tecelli edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın

TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz savcılara vermiş olduğu 'Cumhuriyetin İnsanı' unvanına layık olarak, suçla mücadelede, devletin ve milletin haklarını korumada ve adaletin gecikmeden tecelli etmesinde taviz vermeden çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Tekirdağ'da 2026-2027 adli yılı açılış töreni Tekirdağ Adliye Sarayı önünde, saygın duruşu İstiklal Marşı'nın okunması ve Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başladı. Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, hakim, savcılar ve çok sayıda avukat katıldı.

Törende konuşan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, "Burada adalete olan inancımızı tazelemek ve yeni döneme güçlü bir başlangıç yapmak için bir aradayız. Adalet, toplumun temelidir; devletin nefesi, huzurun ve güvenin garantisidir. Bizler, Cumhuriyet Başsavcılığı makamı ve yargı mensupları olarak bu ağır ve bir o kadar da onurlu sorumluluğun farkındayız. Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz savcılara vermiş olduğu 'Cumhuriyetin İnsanı' unvanına layık olarak, suçla mücadelede, devletin ve milletin haklarını korumada ve adaletin gecikmeden tecelli etmesinde taviz vermeden çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Geçtiğimiz dönemde büyük bir özveriyle çalışan hakim ve savcılarımıza, avukatlarımıza ve adliye personelimize huzurlarınızda teşekkür etmek isterim. Aramızdan ayrılan yargı şehitlerimizi ve adalete hizmet etmiş olan merhum meslektaşlarımızı rahmetle anıyorum. İki dönem baro başkanlığı görevi yapan baro başkanımız Egemen Gürcün Bey'e bundan sonraki meslek hayatında başarılar diliyorum. Yeni adli yılın ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diler; adli yıl açılışımıza geniş katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, saygılar sunarım. Yeni adli yılımız hayırlı olsun" dedi.

Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, büyük sorumluluğun bilinci ile hareket ettiklerini belirterek, "Bizlerden yalnızca doğru karar verilmesi değil, aynı zamanda makul sürede, etkin ve erişilebilir şekilde hizmetlerin sunulması beklenmektedir. Tekirdağ Adliyesi olarak da bizler de yeni yılda yargı hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve vatandaşlarımızın adalete erişiminin kolaylaştırılması amacıyla üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle yoğun iş yükü ve büyük sorumluluk altında özveriyle görev yapan hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza, savunma makamının temsilcisi değerli avukatlarımıza ve adliyemizin her kademesinde fedakarca görev yapan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

'23 BİN 859 DOSYA KARARA BAĞLANDI'

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emre Binici ise yargı camiası olarak en büyük amaçlarının milletin adalete olan güvenini artırmak olduğunu söyledi. Binici, "Adalet Bakanlığımız ve Hakimler ve Savcılar Kurulumuzca yapılan çalışmalarda, dosyalarda gecikmenin istisna, makul sürede yargılamanın kural olarak uygulandığı ortaya konmuştur. Yargının asli unsurlarından saygıdeğer avukat meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni adli yılda kendilerine başarılar diliyorum. Adliyemizin her bir koridorunda, kaleminde, mahkeme salonunda gece gündüz demeden büyük fedakarlıkla görev yapan tüm personellerimize ve mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Dava dosyalarının azaltılması kadar karar süresinin kısaltılmasına yönelik Bölge Adliye Mahkememizde bugün itibarıyla yeni daireler faaliyete geçmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi olarak dosyaların bekleme sürelerini en az seviyeye indirme gayretimiz devam etmektedir. Bölge Adliye Mahkememiz faaliyete geçtiğinden bu zamana kadar 23 bin 859 dosya karara bağlanmış; bu nedenle üstün gayretlerinden dolayı kıymetli daire başkanlarımız ile Bölge Adliye Mahkemesi üyelerimizi ve savcılarımızı kutluyor, kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni adli yılın tüm teşkilatımıza, yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyor, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.