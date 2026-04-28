Tekirdağ'da "Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları" Ele Alındı - Son Dakika
Tekirdağ'da "Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları" Ele Alındı

28.04.2026 16:57  Güncelleme: 17:54
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Toplumsal Eşitlik Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları" paneline alanında uzman çok sayıda isim katıldı. Panelde, çocukların eşit, güvenli ve adil bir yaşam hakkına erişimi için yerel yönetimlerin sorumlulukları, iyi uygulamaları ve çözüm önerileri ele alındı.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Toplumsal Eşitlik Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları" paneline alanında uzman çok sayıda isim katıldı. Panelde, çocukların eşit, güvenli ve adil bir yaşam hakkına erişimi için yerel yönetimlerin sorumlulukları, iyi uygulamaları ve çözüm önerileri ele alındı.

"Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları" başlıklı panel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Yılmaz İçöz Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı."

Dört oturum şeklinde gerçekleştirilen etkinliğin ilk oturumunda "Çocuk Haklarında Eşitlik, Farkındalık ve Yerel Yönetimlerin Rolü" konusu işlendi. Moderatörlüğünü Tekirdağ Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Üyesi Av. Konur Alp Tezer'in üstlendiği oturumda; Av. Mert Elekçi, Cem Demir Ayak ve Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Sultan Ateşoğlu konuşmacı olarak yer aldı. Ateşoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuk haklarının güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmaları paylaştı.

İkinci oturumda, "Çocuk Güvenliği, Çocuk Koruma Mekanizmaları ve Refah Hakkı" başlıkları ele alındı. Oturumda, çocukların yalnızca korunması gereken bireyler değil, aynı zamanda hak sahibi bireyler olduğuna vurgu yapıldı. Bu bölümde Murat Çelik, Görsev Argın Uz ve Av. Kardelen Ateşci konuşmacı olarak yer aldı.

Üçüncü oturumda, "Eğitim, Kültür ve Spor Politikalarında Çocuk Hakları ve Yerel Yönetimlerin Rolü" konusu değerlendirildi. Moderatörlüğünü Tekirdağ Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Şerifenur Baksi'nin yaptığı oturumda Av. Zozan Vargün, Prof. Dr. Bengi Semerci ve Nil Delahaye görüşlerini paylaştı.

Panelin son oturumunda ise "Eğitim, Dijital Haklar ve Çocuk Koruma Mekanizmaları" başlığı ele alındı. Sıla Çamur, Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Cankurt ve Esra Ekinci konuşmalarında; eğitimde fırsat eşitliği ve katılım hakkı, dijital haklar, güvenli internet kullanımı ile yerel yönetimlerde çocuk koruma mekanizmaları ve iyi uygulama örneklerine dikkati çekti.

Panel, çocuk haklarının yerel düzeyde güçlendirilmesine yönelik farkındalık oluşturulması ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması hedefiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları' Ele Alındı - Son Dakika

SON DAKİKA: Tekirdağ'da "Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları" Ele Alındı - Son Dakika
