Tekirdağ\'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Tekirdağ'da etkili olan yoğun sis, kent merkezi ile Malkara, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerini birbirine bağlayan kara yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı yoğunluğunu artıran sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü.

Sürücüler, trafikte kontrollü ilerlerken polis ekipleri de güzergahlarda tedbir aldı.

Meteoroloji yetkilileri, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.

Bölgede etkili olan sis dronla görüntülendi.