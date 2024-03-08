Tekirdağ'daki bir firmada kadın kaynakçılar dikkat çekiyor - Son Dakika
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Tekirdağ'daki bir firmada kadın kaynakçılar dikkat çekiyor

Tekirdağ\'daki bir firmada kadın kaynakçılar dikkat çekiyor

Tekirdağ'da bulunan bir firma, kaynak biriminde istihdam ettiği 10 kadın çalışanıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kadınların başarılarıyla hemcinslerine örnek olduğu firma, kadın kaynakçıların işlerini özenle ve detaylı bir şekilde yapmasından memnun olduğunu belirtiyor. Firma, yeni iş başvurusu yapan kadınlara da eğitim vererek istihdam etmeyi planlıyor.

08.03.2024 11:41
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Tekirdağ'daki bir firma, kaynak bölümünde istihdam ettiği 10 kadın çalışanıyla dikkati çekiyor.

Ergene ilçesinde kurulu, kimya, maden, gübre ve çevre endüstrilerine kristalizasyon, kurutma, granülasyon gibi birimleri kuran Asos firması, 3 yıl önce kaynak biriminde kadın çalışan istihdam etmeye karar verdi.

Firmaya başvuran kadınlardan eli yatkın olanlar, eğitimin ardından kaynak ustası olarak işe alındı. Firmanın kaynak biriminde görev alan 10 kadın, başarılarıyla hemcinslerine de örnek oluyor.

Kaynakçı Hülya Önal, AA muhabirine, "Kaynakçılık erkek işi, yapamazsınız" diyenlere inat işini 3 yıldır başarıyla sürdürdüğünü söyledi.

"Kadınların istediğinde her şeyi başardığını gösterme" motivasyonuyla çalıştığını ifade eden Önal, şunları kaydetti:

"İşe başlamadan önce 'Bu işi yapacağım' diye kendimi hazırlamıştım. İlk başladığımda zordu ama yapacağıma inandığım için bugünlere geldim. Yöneticilerimizin bize destek olmasıyla zorlukları beraber aştık. Kadınların da bu işi yapabileceğini gösterdiğim için çevremdekiler beni tebrik ediyor. Bu işi bize erkek ustalarımız öğretti. Şimdi onların yaptığı aynı işi biz de yapabiliyoruz. Bu işin zorluğu var ama işini seven insan yapabilir. Kolay vazgeçmeyip mücadele edince başarıyorsunuz."

"Kaynakçıyım deyince şaşıranlar oluyor"

Kaynakçı çalışanlardan Kübra Ağabilmez de işe başlamadan önce ev hanımı olduğunu anlattı.

Denemek için eğitimlere gittiğini ve başardığını gördüğünde zorluğun aslında kolaylaştığını ifade eden Ağabilmez, "İlk başta zorlandık. Burada işi öğrenmemiz için bize destek oldular. Şimdi işi bize öğreten ustalarımız kadar iyi biliyoruz. Dışarda kaynakçı olduğumu söylediğimde hala bazı insanlar inanamıyor. Bu işi yaptığım için şaşırıyorlar. Bu iş sadece erkeklerin yapabildiği bir meslek olarak görüldüğü için kadın olarak bu işi yapabilmem beni mutlu ediyor. İnsanları şaşırtmak beni gururlandırıyor ve mutlu ediyor." diye konuştu.

"Sektörde kaynakçı bulmak zor"

Fabrika Müdürü Burhan Mustafaoğlu da 3 yıldır kadın istihdamına daha fazla önem verdiklerini söyledi.

Kadın kaynakçıların işlerini özenerek yaptığını dile getiren Mustafaoğlu, "Sektörde kaynakçı bulmak ve yetiştirmek zor oluyor. Kaynak işi daha çok erkek işi olarak biliniyor. Kadınların bu işi yapabileceğini düşündük. 'Neden kadınlar da bu işi yapmasın' dedik. Kadınların işlerinde daha ince, daha hassas çalışması, işini detaylı yapması önemli. Kadın kaynakçılardan çok memnunuz." diye konuştu.

Mustafaoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı ile imzalanan protokol kapsamında, yeni iş başvurusu yapan kadınlara da eğitim vererek, firma bünyesinde istihdam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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